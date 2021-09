Mostró fotos haciendo poses de yoga en bikini y se llevó todos los aplausos

Ximena Capristo posó en bikini con una foto de archivo de unas vacaciones en Cancún.Con ganas de “teletransportarse ahí”, compartió un look bronceado con una malla celeste y haciendo poses de yoga, “Qué Asana (postura) les copa más?”, le consultó a sus seguidores.Parte de sus más de un millón de fans en la red social le contestaron o la halagaron.“Genia total”, “Qué hermosa”, “Qué bomba”, “Diosa terrenal”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos. Si bien muy pocos contestaron realmente lo que preguntó, la gran mayoría la halagó con palabras o emojis de corazones, fuegos, bombas, aplausos y caritas enamoradas.Ximena Capristo participó en el Club de las Divorciadas, programa de El Trece que conduce Laurita Fernández. En medio de un debate sobre si está bien o mal besar a los hijos en la boca, la Negra fue muy contundente.“Yo con mi hijo me muestro siempre, le doy un beso en la boca porque lo amo con toda mi alma. Es un piquito, no es un chape”, señaló la modelo. Igualmente, explicó que a su hijo Félix solo ella le hace eso, ya que “su papá lo pincha con la barba”.Y fue por más: “Es un tema muy personal, pero me parece que los que piensan mal es porque tienen la mente podrida”.