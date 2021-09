Revelaron la fortuna que paga Wanda Nara por la educación de sus hijos

A días de la vuelta al colegio de los hijos de Wanda Nara en París, Francia, la panelista televisiva Cora Debarbieri dio llamativos detalles sobre la prestigiosa institución a la que los nenes de la empresaria asisten en el país europeo y reveló la fortuna en euros que gasta anualmente en la educación de sus hijos.



"Se terminó el verano en Europa, los chicos regresaron al colegio y los hijos de Wanda también iniciaron las clases allá, en Francia. Estamos viendo las imágenes con el uniforme y quien también las pudo acompañar es Zaira, quien en ese momento todavía estaba allá", contó la panelista en Pampita Online.



Acto seguido, la periodista dio llamativos detalles sobre el cole al que Francesca e Isabella, los hijos de Wanda con Mauro Icardi, y Valentino, Constantino y Benedicto, sus nenes con su ex, Maxi López, asisten en París.



"Esta institución es la más antigua de ese país y asisten niños de 36 nacionalidades distintas, para que te des una idea. Y tiene tres gimnasios para actividades deportivas, un teatro, una sala de música, sala de arte, comedor, sala de informática. Tiene grandes jardines, tiene capilla, porque es una escuela católica... Pero lo más importante tiene que ver con cuánto están pagando para asistir cada uno de los hijos de Wanda a este lugar, que no es el mismo colegio que eligieron los Messi”, contó.



Entonces, reveló cuánto la empresaria paga por mes y anualmente para que sus hijos puedan asistir a esta institución.



"Para acceder a la institución tenés 1500 euros; ahora, si el alumno no es admitido, no te devuelven esos 1500 euros, ya los dejaste ahí. Después tenés dos pagos que tienen que ver con exámenes; uno de 11000 y otro de 750 euros, que tienen que ver con la inscripción anual”, afirmó.



"Todo el año, para que te des una idea, Francesca Icardi paga 30100 euros. Y Francesca te digo que es la más barata porque está todavía en la parte de jardín. Es una cifra abultada pero ella eligió un colegio que es muy requerido en Francia, pero no eligió el colegio de los Messi", cerró la panelista.

Fuente: Ciudad.com