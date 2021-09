Graciela Alfano: "A los 3 años mi mamá se iba y me dejaba encerrada"

Graciela Alfano, siempre que habló de su pasado, lo hizo marcándolo como una de las más tormentosas. No tuvo una infancia fácil, pero nunca había hablado tan a fondo como lo hizo durante su paso por PH, Podemos hablar.En esta oportunidad, Vero Lozano –reemplazó a Andy Kusnetzoff que se tomó licencia por su reciente paternidad-dijo que pasaran al frente los que han hablado mucho de su madre en terapia. Graciela fue una de las que pasó y brindó detalles desgarradores.“Yo no tuve un padre, no existió. Eso puede pasar, obviamente, pero tuve una madre muy enferma. Fui concebida como herramienta para mi padre… Ellos se habían casado muchos años de que yo naciera, y mi padre se fue a la ciudad de Resistencia (Chaco), a hacer el catastro, y hace una nueva pareja ahí. El tema era que ella (su madre) no quería que tuviera esa familia ahí, porque era una mujer enferma”, empezó.Luego, fue más a fondo: “Después de eso, quedó embarazada de mí. Yo siempre tuve la duda, como pasó, así que me hice un ADN, y me dio que sí, que soy hija de aquel Alfano”.

“Todos los veranos nos íbamos de vacaciones allá (Resistencia), y era insoportable, realmente insoportable porque se peleaban de la noche a la mañana. Si hubiera podido borrar a mis padres y nacer de un repollito…todos recuerdos espantosos, una cosa horrible”, remarcó, ante la atenta mirada de todos.“La manipulación de mi madre…era una mujer que me operó de la apendicitis, cuando estaba bien, me sacó las amígdalas, que estaban sanas, que la verdad, no le quiero poner un nombre, pero son cosas que hace un psicópata”, continuó.A continuación, sacó a relucir su dolor más profundo: “Yo pasé hambre, pero no por pobreza, sino porque ella me encerraba y se iba. Me dejaba con una lata de leche condensada o con un huevo. Siempre tengo la imagen del huevo que se me caía al piso, se rompía y lo comía del piso, con 3 años”.“A los 4 años se empieza a producir el abuso sexual de mi vecino, hasta los 7. Ella se iba y le daba la llave a mi vecino para que me vaya a buscar al colegio. Yo le conté a mi mamá, porque todo lo que me hacía ese sujeto yo lo hacía en el colegio, pero lo ignoró, no hizo nada. Recién a los 7, que vino mi papá, estaba este señor, y yo se lo dije, y mi papá nos mudó, nos sacó de ahí”. Fuente: (Pronto)