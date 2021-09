En fotos: la intimidad del descanso en familia de Shakira y Gerard Piqué

La Costa Brava española fue el destino elegido por la artista colombiana y el jugador del Barcelona para compartir tiempo junto a sus hijosA bordo de un yate de lujo, Shakira y Piqué tuvieron la oportunidad de tomarse un descanso y desconectar de sus obligaciones habituales junto a sus hijos. La célebre pareja se mostró muy cariñosa y disfrutando de su compañía.Tanto el jugador del Barcelona como Shakira fueron fotografiados tomando sol por momentos y después prestándole su atención a sus hijos. En el último tiempo, la cantante compartió diversas postales junto a sus herederos. Días atrás, la artista fue tendencia en las redes sociales al publicar un video en el que se la veía bailando junto a ellos el éxito más reciente de J Balvin y Skrillex, “In da getto”.Los fanáticos de la estrella colombiana se mostraron sorprendidos por el talento de los niños a la hora de improvisar sus pasos, siguiendo las indicaciones de su mamá. En las imágenes de la coreografía se puede ver también el divertido look de los niños en tonos azul y rojo. El más chiquito no puede dejar de sonreírle a la cámara mientras que su hermano se muestra más serio y concentrado en los pasos por seguir. Atrás de ellos, Shakira los acompaña orgullosa.Además del video en donde aparecen bailando, la artista también subió a su cuenta de Instagram recientemente una foto con sus hijos luego de una tarde de surf en un complejo que cuenta con un sistema de olas artificiales, así como otra postal con el menor en sus brazos mientras disfrutaban del calor europeo en una pileta.Estas escenas toman lugar en medio de días en que la prensa internacional se refiere a viejos rumores que indicaban que la colombiana no mantendría una buena relación con la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.Tras el pase del rosarino del Barcelona al Paris Saint-Germain, Roccuzzo parecería haber marcado una posición respecto de Shakira. Según trascendió, la empresaria organizó una fiesta para despedir a su marido de su rol en el club catalán y dejó afuera a la esposa del defensor. Para la prensa europea, se confirmaría de este modo lo que desde hace un tiempo era un secreto a voces: que Roccuzzo no tiene ningún tipo de afinidad con la esposa de Piqué.Los rumores resurgieron tras la noticia de que ni Piqué ni Shakira asistieron al evento de despedida de Messi, días antes de incorporarse al Paris Saint-Germain. “Hizo un fiestón por todo lo alto en su casa de Barcelona, a la que acudieron amigos y muchos de sus compañeros del equipo azulgrana, aunque entre ellos no estuvo Gerard Piqué ni Shakira”, publicó el portal Semana de España.El supuesto mal vínculo entre Shakira y Antonela respondería a que la esposa de Messi logró entablar una sólida amistad con la expareja del defensor, Nuria Tomás, lo cual la habría distanciado de la cantante.