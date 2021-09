Paulo Londra le ganó el juicio a Big Ligas: Expectativas por que vuelva a cantar

Paulo Londra anotó una gran victoria contra su antiguo sello discográfico después de que un juez dictaminara que el artista de trap argentino de 23 años no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas, según anunció Billboard.



Londra cofundó Big Ligas en 2018 con el empresario colombiano Cristian Salazar y el productor Daniel “Ovy on the Drums” Oviedo. Pero durante los últimos dos años, Londra ha alegado que Salazar y Oviedo lo “defraudaron” cuando lo hicieron firmar un contrato de acuerdo de empresa conjunta por tres años que, según documentos legales, se extendió sin el consentimiento de Londra.



En una contrademanda presentada en marzo de 2020, el cantante de Chica Paranormal le pidió a la corte del condado de Miami-Dade que afirmara que el acuerdo de empresa conjunta se había resuelto “correctamente”. En una orden de 13 páginas, el juez William Thomas dictaminó que el plazo del memorando del acuerdo expiró el 20 de febrero de 2021, y agregó que “incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldaba la interpretación ofrecida por Big Ligas del acuerdo (que claramente no lo hace), el mismo no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos“, de acuerdo a lo informado por el medio citado anteriormente.



Dos años después de co-lanzar el sello Big Ligas, Salazar y Oviedo -representados por Matthew Greenberg, Stephanie Chopurian y Ritholz Levy Fields LLP- presentaron una demanda contra el cantautor acusando a Londra de incumplimiento de contrato y endeudamiento desde que dejó de entregar nueva música a pesar de sus obligaciones bajo el acuerdo.



Londra a su vez presentó una demanda acusando a Salazar y Oviedo de fraude y representación negligente, y alegó que fue “engañado” para firmar el contrato que lanzó Big Ligas pensando que era un “apoyo” para la filmación de un video dirigido por Salazar. El equipo legal de Londra estaba encabezado por la conocida abogada de entretenimiento Helen Yu.



En la raíz de la disputa se encuentra un contrato que Londra firmó al principio de su carrera, cuando tenía 19 años, en el que renunció a sus derechos de publicación y composición. El acuerdo estipulaba que Londra grabaría música exclusivamente para la empresa conjunta y asignaría a Big Ligas el 100% de sus grabaciones maestras y los derechos de autor de publicación a cambio de una regalía del 55% de las ganancias de Big Ligas (incluidos los anticipos) por las grabaciones (incluida la transmisión) y el 73,3% de las ganancias de Big Ligas (incluidos los anticipos) por composiciones musicales”, informó Billboard.



El plazo inicial era de tres años, pero si Big Ligas llegaba a un acuerdo de grabación o publicación con un “sello importante”, modificaría el plazo inicial de tres años del contrato. Durante el transcurso de ese período, Big Ligas firmó un acuerdo de licencia de U$S 3 millones con Warner Music en enero de 2019 para el álbum Homerun de Londra, según los documentos.



Cabe destacar que, si bien Londra ganó el juicio este viernes 3 de septiembre, un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia conjunta para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión inmediata de la propiedad, poniendo una suspensión temporal del veredicto en espera de una revisión adicional.



Bajo Big Ligas, Londra lanzó su álbum debut, Homerun, con Warner Music Latina en mayo de 2019. El álbum debutó en el número 12 en la lista de Top Latin Albums de Billboard y en el número 10 en la lista de Latin Rhythm Albums. Obtuvo una nominación a mejor artista nuevo en los Grammy Latinos de 2019. Hasta la fecha, Londra tiene más de 220 millones de transmisiones sólo en EE. UU., según Nielsen Music / MRC Data.