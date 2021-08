China Suárez dijo que “no sabía” que Vicuña haría posteo anunciando separación

Marcelo Polino reveló en su programa radial que habló con Eugenia China Suárez y ésta le aseguró que no sabía que Benjamín Vicuña, iba a hacer pública la noticia de la separación.“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, expresó la actriz en diálogo con Polino Auténtico (Radio MItre). “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”, detalló Marcelo Polino, quien es íntimo amigo de la China.En cuanto a Benjamín Vicuña, el periodista contó: "Tras la ruptura el actor estuvo muy mal, y que la producción de El primero de nosotros, la tira que está grabando para Telefe, le dijo que podía tomarse un tiempo", explicó el conductor, y siguió; "Le ofrecieron al actor si quería dejar de grabar".Polino brindó más detalles sobre la separación: "Ella tomó la decisión de separarse", aseguró, contradiciendo lo dicho por Yanina Latorre en LAM (El Trece), quien dijo que fue Vicuña quien decidió separarse de la madre de sus dos hijos menores porque "Se estaban matando". "No hubo nada puntual, venían con un tire y afloje por la pandemia", cerró el periodista.En la mañana del viernes 20 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, anunció oficialmente su separación de la China Suárez.Este viernes 20 de agosto , en la edición de Los ángeles de la mañana, la panelista Pía Shaw aseguro que la actriz tiene un compromiso laboral.“Ahora se viene un viaje muy importante. Ella está creciendo mucho profesionalmente. Tiene una propuesta muy importante… Se va a radicar dos meses desde septiembre en España y en Miami. Viaja con Rufina, la hija que tuvo con el actor Nicolás Cabré, con su su mamá, quien ayudara a la acrtriz con los cuidados de los pequeños Amancio y Magnolia, fruto de su relacion con Benjamín Vicuña. Va a estar con el profesor de La casa de papel, Álvaro Morte, quienes juntos van a protagonizar una película”, aseguró la periodista.