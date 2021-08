Guillermina Valdés y sus noviazgos: “Me privé de muchas cosas por formalizar”

El romance entre Agustín "Cachete" Sierra y la bailarina Fiorella Giménez abrió debate en la pista de ShowMatch: La academia. Los jóvenes, que hace menos de dos meses empezaron a salir, hicieron una escapada romántica a Balcarce el último fin de semana, lo mostraron en sus redes sin ningún inconveniente pero aclararon que todavía no están de novios, ya que la relación es muy reciente. Y este planteo llevó a Pampita, Guillermina Valdés y Jimena Barón, las mujeres del jurado, a dar su punto de vista sobre el inicio de sus noviazgos.



"Yo no te viajo a ningún lado si no estoy de novia, ¡no salgo ni a comer si no estoy de novia! Pero esta es una generación nueva, ellos se manejan distinto", expuso la conductora de Pampita Online con firmeza. E insistió: "No me voy a quemar con alguien si ya no hay una formalidad. Acá somos chapaditas a la antigua".



Su respuesta no sorprendió, ya que en más de una ocasión la modelo contó que es muy clásica y romántica a la hora del amor, pero lo que más llamó la atención fue la reflexión de Guillermina, quien hace más de diez años está en pareja con Marcelo Tinelli y juntos formaron una familia ensamblada con Dante, Paloma y Helena -los hijos de ella con Sebastián Ortega-, Micaela, Candelaria, Francisco y Juana -los de él, de matrimonios anteriores- y Lorenzo, el único hijo que tienen en común.



"No sé si pienso tan así, me privé de muchas cosas por formalizar antes", declaró y provocó revuelo en el estudio. Y sorprendido, el "Cabezón" bromeó: "¿Anda bien ese micrófono? Se está cortando". Por eso, la actriz y empresaria rápidamente aclaró: "Con la presión de tener que formalizar y todo es como: ‘Uuuhhh’, es un montón. Y digo: quizás ellos la están pasando bomba y van viendo qué les dice la vida y está bueno. Igual, con vos, todo re bien, amor. Lo digo por el pasado". Por último, "La Cobra" señaló que lo mejor es "hacer todo antes" para saber si la relación tiene potencial para llegar a un noviazgo.



Días atrás, se habló de la posibilidad de que Tinelli y Valdés pasen por el altar, pero la rubia señaló que no es un plan a corto plazo. "Me dice El Grinch, el antifiestas, porque él arma las pascuas, las navidades y yo le tiro abajo todas las fiestas, soy un ser muy sociable, pero lo grande, lo armado, lo convencional de las fiestas me cuesta, pero siempre estoy con la mejor onda", reveló en un móvil con LAM sobre el apodo que le puso se pareja.