Por un "pico de estrés emocional", Florencia Peña no pudo hacer su programa

En medio de la polémica que protagonizó por su reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, Florencia Peña sufrió las consecuencias del estrés que padeció en los últimos días y este miércoles no pudo estar al frente de Flor de equipo, el programa que conduce en Telefe, a pesar de que ya estaba en la productora lista para salir al aire.



"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella", anunció Marcelo Polino al inicio del ciclo. Mientras que Nancy Pazos señaló que los ataques que recibió desencadenaron el malestar de la conductora: "Todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados".



Y agregó, con seriedad: "Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias". En tanto el periodista de espectáculos destacó que Peña estaba contenida por el equipo médico del canal.



Cabe recordar que el lunes la conductora hizo un fuerte descargo luego de recibir insultos y ataques en las redes sociales. "Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes! ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?", manifestó visiblemente molesta.



Y aseguró que su reunión con el Presidente tuvo como objetivo brindarle herramientas a sus colegas para atravesar la pandemia. "Yo empecé a trabajar a los 7 años, hace 40 años que trabajo y cumplo 47 años en tres meses. ¿Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Qué llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy una mujer valiente e independiente? ¿Qué les pasa?", expresó y aseguró que fue "brutal" el ataque que recibió durante la última semana. "No entiendo este ataque, no me merezco el ataque", concluyó. Mientras que Pazos reveló que Alejandra Darín, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Carlos Rottemberg, Susana Rinaldi y Osvaldo Santoro se reunieron con el Presidente para tratar el mismo problema, pero que solo se viralizó el nombre de Florencia.