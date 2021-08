Campera roja y microbikini, en pleno invierno: morocha le dio la espalda al sol

Silvina Escudero disfrutó de una tarde a pura naturaleza junto a Federico, su novio. Además del paseo en lancha aprovecharon para tomar sol y la modelo sorprendió a sus seguidores con el ángulo elegido para su foto.Con una bikini negra, la mediática mostró su físico entrecruzado el pie de su pareja. Una campera inflable roja le dio el toque final a su outfit elegido para el momento.Con una postal viendo sol caer desde la lancha la pareja demostró que su crisis de cuarentena quedó en el pasado. Se habían separado a inicios de este año, tras cuatro años de relación, pero meses después se reconciliaron.“Me separé por la pandemia y me arreglé por la pandemia. No sé si nos separamos por un solo motivo, porque veníamos de varios años de muchos procesos en los cuales no estábamos de acuerdo”, explicó Silvina Escudero tiempo atrás.