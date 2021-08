Daniel Altamirano en ElonceTV: “el floklore es la poesía y música más hermosa”

Video: Daniel Altamirano, verdadero creador de éxitos, dialogó con Elonce TV

Daniel Altamirano, es un talentoso autor, compositor, cantante y creador de numerosas canciones que integran lo más importante del repertorio folklorico argentino.En dialogó con Elonce TV, contó sobre sus proyectos, su trayectoria y como atravesó la pandemia. “Este tiempo encerrado me ayudó para leer mucho y reflexionar sobre mi obra. Continúe con composiciones que nunca había terminado”, contó ael compositor.Junto a sus hermanos Julio y Mario formó el trio folklorico “Los Altamirano” que en 1969 se presentó en el Festival Mayor de folklore de Cosquin donde fueron consagrados por el público como “Revelación del festival Cosquin 69”.En 1973, Daniel Altamirano, se separa de sus hermanos y funda “Los de Siempre” junto a Julio Saenz y “Coco” Martos. A fines de 1976 comenzó su etapa solista.Como compositor le puso música a la canción “Signos” de Los Nocheros y “Fue mía una noche” de Luciano Pereyra, entre otros éxitos.Sobre su vínculo tan especial con el público, el artista comentó que “siempre guardo para la gente lo mejor de mí. Cada vez que subía al escenario, tenía mi corazón dispuesto para las personas que me estaban viendo. Nunca me oponía al cariño que me daban, es el oro más grande que puede tener el artista”.Creador de temas inolvidables como “Cuentos de la lluvia”, “La Oma”, “Che Gomecito”, “El viaje de Maradona” y “Dulce Dolor”, entre otros, Altamirano reflexionó que “para mí el floklore es lo más hermoso que conozco en poseía y música. Amo la música de mi país porque es competa y maravillosa. Nace de la necesidad de expresarse el hombre argentino”.