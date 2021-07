Belén Francese y sus primeras experiencias como mamá “Me tomó de punto”

Belén Francese está disfrutando a pleno su maternidad y de su bebé, a menos de un mes de haberse convertido en madre. Luego de tener unos primeros días de conocimiento mutuo, la actriz contó que empezaron a surgir las primeras dificultades.



A través de sus historias de Instagram, compartió una foto de su bebé y enumeró las complicaciones que tuvo por la noche. “Toda la noche sin dormir y con la teta cada dos horas clavadas. Duerme así, me tomó de punto”, explicó Francese.



A pesar de la complicada noche que pasó, la humorista confesó que tiene una debilidad por una parte del cuerpo de su bebé. “Esa boca me tiene loca”, expresó.



Belén Francese está feliz con la llegada de Vitto a su vida y se está dedicando a pleno a su crianza y su bienestar. A dos semanas de haber sido mamá, la actriz decidió compartir los cambios que está experimentando su cuerpo durante esta nueva etapa y sorprendió a sus seguidores mostrando su escote.



Belén habló en sus historias de la imposibilidad de su hijo de dormir de noche y contó que tiene el sueño cambiado. “Duermo de día. Hago show durante toda la noche”, expresó Francese con una foto de su bebé durmiendo con tranquilidad en el día.



Sin embargo, la actriz notó un nuevo cambio físico en su cuerpo tras el nacimiento. “Qué bendición la ayuda de papá. ¡Tengo 2000000000 mil de busto! Hello, mucho busto, ja”, expresó.

Fuente: Eltrecetv