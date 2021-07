Hallaron muerta a Dahlia Sky, conocida actriz de películas para adultos

La actriz porno, con más de 10 años de trayectoria en la industria, Dahlia Sky fue hallada muerta el pasado 30 de junio, informaron las autoridades. La noticia se conoció en las últimas horas. Tenía 31 años de edad.La policía está investigando el caso como un posible suicidio. A la artista de la industria para adultos se le había diagnosticado un cáncer de mama terminal y estaba luchando contra la depresión en el momento de su muerte, informó el medio inglés The Sun.El cuerpo de Sky fue encontrado en el vehículo aproximadamente a las 20 horas del 30 de junio en la zona de Devonshire del Valle de San Fernando, Los Angeles, California, Estados Unidos, dijo a AVN el detective de la policía de Los Ángeles Dave Peteque. La policía está esperando los resultados de la autopsia del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles.Aunque no se ha registrado una causa formal de la muerte, Peteque dijo que "un posible suicidio" es "hacia lo que se inclina la investigación, y no hay pruebas en este momento de que haya habido juego sucio".Desde su fallecimiento, amigos y fans han acudido a recordar la prolífica carrera de Sky y su matizada personalidad. "Durante su último año hablé con ella varias veces sobre la vida. No fue un viaje fácil para ella", dijo Hans -el propietario de JHP Films, que coprodujo algunos de los trabajos anteriores de Sky. "Esto tardará mucho tiempo en superarse, si es que es posible. Dahlia Sky, alma hermosa, amiga divertida, complicada y de buen corazón. Te voy a echar mucho de menos".Sky comenzó a trabajar en el mundo del entretenimiento para adultos en 2010 bajo el nombre de Bailey Blue -lo cambió en 2014 tras el cese de una empresa de ropa del mismo nombre- y procedió a acumular más de 600 créditos. Sin embargo, ese año comenzó con una nominación a los premios AVN como Bailey Blue a la intérprete femenina del año y al espectáculo de Manuel Ferrara/Evil Angel Bailey Blue Wide Open, entre un total de nueve nominaciones.En las redes sociales habló abiertamente de su lucha contra el cáncer de mama metastásico en fase 4 y de su depresión."El fallecimiento de Dahlia es extremadamente desgarrador. Era una chica muy dulce, la he rodado docenas de veces y no sólo aportaba siempre lo mejor de sí misma como intérprete, sino que también era una actriz con mucho talento y una verdadera soldado. Soportó algunas de las jornadas más agotadoras de más de 22 horas en el plató para mis parodias de Terminator y Star Trek, y nunca se quejó ni dejó de sonreír. En Terminator rodamos algunos de sus diálogos literalmente después de 23 horas y los clavó en una sola toma, algo que siempre recuerdo y cuento a la gente", dijo Braun, desolado."Era súper divertida y tenía un gran corazón, pero desafortunadamente su batalla contra el cáncer de mama le pasó factura a su salud mental y luchó contra la depresión, como lo haría la mayoría de la gente", dijo el productor Axel Braun a AVN sobre Sky. "Mi corazón está con su familia y sus seres queridos, hemos perdido un alma hermosa".Sky fue representada en la cúspide de su trayectoria en la industria por el agente Mark Spiegler y trabajó con las máximas estrellas de la industria como Rocco Siffredi y Nacho Vidal.Algunos de sus títulos más destacados son ZebraGirls: Dahlia Sky and Skyler Nicole, Twisted Fantasies Day Dreams, This Ain't Terminator XXX, Support The Bush 3: All Anal Edition, Squirting Illustrated Bailey Blue, Rocco's Coming in America, Rocco's Intimate Initiations, Paranormal Activity: A Hardcore Parody, Nacho's Hot Horny Hookers, Lesbian Takeover 4: United Female Frontier