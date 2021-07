Romina Richi reveló que Gonzalo Valenzuela es su “amigo con derechos”

En su paso por la pista de "ShowMatch: la academia", Romina Richi no le tuvo miedo a dar detalles sobre su vida amorosa. Se animó a imitar a Fito Páez, con quien tuvo a su hija Margarita, contó los 15 años de desencuentros que lleva con Martín Bossi, con quien nunca pudo ponerse de novia a pesar de la atracción mutua, y recientemente reveló que Gonzalo Valenzuela, quien estuvo más de diez años en pareja con Juana Viale es su "amigo con derechos".



En las últimas semanas comenzaron a circular rumores de romance luego de que el chileno la fuera ver a "Sex" en el Gorriti Art Center y se mostraran muy mimosos frente a la prensa. Y lejos de esquivarlos, en una entrevista con "La previa de la academia" explicó cómo es su vínculo con el actor, que hace poco se separó de María Gracia Omegna.



"¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?", le preguntó Gabriel Fernández y Romina respondió sin vueltas: "Sí, ¡obvio!". Pero dejó en claro que no hay un vínculo de pareja entre ellos: "No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años".



Si bien no dio precisiones sobre cuándo comenzaron esta relación, aseguró que lleva muchos años. "No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo", enfatizó, decidida a no darle formalidad a lo suyo. "Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?", agregó con la picardía que la caracteriza. Eso sí, señaló que Valenzuela no es su único amigo de este tipo y que actualmente los puede contar con los dedos de una mano.



Por su parte, Gonzalo siempre ha sido mucho más reservado para hablar de su vida privada. Conoció a la nieta de Mirtha Legrand en 2004 y estuvieron en pareja, con varias crisis de por medio, durante una década. Juntos tuvieron tres hijos: Silvestre, Ringo -que falleció horas después de nacer- y Alí. Desde que se separaron mantienen una buena relación. De hecho, el actor se instaló en la casa de Juanita en su última visita a Buenos Aires para compartir tiempo junto a sus hijos. Con María Gracia Omegna estuvo en pareja casi seis años y en 2019, nació Anka, fruto de su relación.