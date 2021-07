Escándalo en “La Voz Argentina”por una participante que ganó otro concurso

Luego de la polémica que generó la participación de Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, luego de su breve paso por "Cantando 2020", hay un nuevo escándalo en "La Voz Argentina". ¿Qué pasó? Abigail Pereira, una joven de 26 años que se sumó al equipo de Lali Espósito, hace unos años se consagró como ganadora del segmento "Dos Minutos" de "Tu mejor sábado", un ciclo que conducían Diego Pérez y Zaira Nara.La información la expuso Rodrigo Lussich en "El show de los escandalones" y el periodista Daniel Ambrosino señaló que va en contra de las reglas del programa: "La cláusula del contrato de 'La Voz' establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado".

Sin embargo, su pasado televisivo no evitó que la joven se presentara en el certamen que conduce Marley, en el que cantó "One Night Only" e hizo que Lali, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner se pelearan por ella. "Soy estudiante de Música, profe de canta y cantante en una iglesia evangelista", dijo en su presentación, acompañada por Mary, su madre, y Camila, su hermana. Y explicó: "Estar en 'La Voz Argentina' es un sueño que tengo hace muchos años y estoy feliz de que se haga realidad"."Me di vuelta porque tenés una voz increíble, me parece que tengo que tener alguien como vos en mi equipo. Con ese talento. Llegaste a notas increíbles, fue muy agradable tu presentación", le dijo Lali en su devolución y la postuló como una posible ganadora del ciclo. Mientras que "La Sole" manifestó: "Disfruté mucho de tu performance, lo hiciste espectacular desde la primera hasta la última nota. Se nota que te preparaste para estar acá. Te felicito".

Por último, Montaner destacó que podría trabajar muy bien con Abigail en su equipo. Pero la participante ya había decidido trabajar con la ex "Casi ángeles" antes de hacer su audición. "¡Bueno, qué momento! Lo voy a decir cantando el nombre de la persona con la que me quedo hoy", anticipó y entonó el estribillo de "Laligera", un tema de la artista pop. "Abigail, te abrazaría, te besaría, te todo. Bienvenida al team Lali. Me encanta tu voz, vamos a hacer algo increíble juntas", cerró la jurado, satisfecha por haber ganado la pelea contra sus compañeros.