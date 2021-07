Revelan el nombre del famoso con el que Salazar habría engañado a Redrado

Luciana Salazar aseguró que "muchas veces" le fue infiel a Martín Redrado. La sorprendente revelación de la rubia fue a través de las preguntas que le hacían sus seguidores de Instagram.



En ese marco, y ante las preguntas de sus fans virtuales, Luli contó detalles de su relación con el economista. "Nunca más en mi vida", contestó Luciana Salazar en relación a si volvería a entablar una relación con Martín Redrado.



Y afirmó ante la pregunta si le había sido infiel a él: "Sí, muchas veces. Costó llantos de él, pero me las perdonó".



En este sentido dijo que jamás diría el nombre de los hombres con los que le fue infiel, pero que "Redrado los sabe muy bien".



Ambos pasaron por varias idas y vueltas en la relación y ahora están separados y distanciados de manera definitiva.



Cabe recordar que ambos están enfrentados en la Justicia y por el momento lejos de llegar a un acuerdo económico en el que se mencionan cifras altísimas en dólares.



Sin embargo, en el programa Intrusos revelaron el nombre del que sería el tercero en discordia en la relación de Luciana y el economista, que finalizó en conflicto con filtración de audios e imágenes.



"Se los ha visto muchas veces juntos. Se los vio entrando medio de trampa a un hotel muy importante en Puerto Madero. También mucho like en las redes sociales", aseguró la panelista del ciclo Paula Varela, jugando al enigmático.



"Fue un affaire. No sé si él también estaba en pareja en ese momento", detalló.



"Ambos han estado mucho en Miami. Yo lo catalogaría como amante, está confirmado", sumó.



Y luego Varela reveló: "Los amantes, los que han sido infieles son Luciana Salazar y Facundo Moyano".

Fuente: Primicias Ya