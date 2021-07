Calu Rivero reflexionó y posó totalmente desnuda junto a otras mujeres

Alejada de los medios de comunicación, Calu Rivero está instalada desde hace ya un tiempo en José Ignacio, Punta del Este, donde aprovecha para disfrutar de la naturaleza y compartir reflexiones con su casi millón de seguidores en Instagram.En esta oportunidad, sorprendió posteando una foto desnuda junto a tres mujeres, frente al mar, que acompañó con unas sentidas palabras. “Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad. Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, comenzó escribiendo.Y luego agregó: “Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero, esta vez, sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal. Ya no. Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mí misma”. Si bien dicha reflexión es actual, la actriz aclaró que la imagen data del 2020, cuando todavía estaba radicada en Nueva York.Además, en esa misma publicación, Calu, que es una de las actrices argentinas referentes del feminismo, también compartió una postal en la que se ve una frase de un libro: “El hombre necesita la liberación tanto como la mujer. Ambos necesitan la liberación, liberación respecto a la mente. Deberían cooperar mutuamente y ayudar al otro a que se libere de la mente. Ese será un verdadero movimiento de liberación”.También en ese posteo, la joven subió una foto de un pensamiento que ella misma había escrito en octubre de 2018: “¡Ya voy a salir adelante! Me siento con autoestima baja. Perdí el entusiasmo, la risa en lo cotidiano”. Al parecer, por ese entonces, Calu no estaba en su mejor momento. Sin embargo, hoy la ex Dulce Amor parece transitar un presente de armonía.