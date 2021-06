Jésica Cirio reveló cómo mantiene la pasión con Martín Insaurralde

Jésica Cirio contó que aunque está en pareja con Martín Insaurralde hace ocho años, encuentran la forma de evitar "crisis de pasión".Jésica Cirio lleva ocho años en pareja con Martín Insaurralde, y formaron una familia junto a su hija Chloe, de 3 años. La modelo mantuvo una íntima charla con Pampita Ardohain, y se animó a responder las preguntas más picantes sobre la vida como matrimonio y la famosa “crisis de los siete años”. La invitada aseguró que la pasión sigue intacta gracias a algunos tips: “Somos muy melosos”.Invita en Pampita Online (Net TV), contó que en noviembre cumplirá siete años de casada con el Intendente de Lomas de Zamora. La modelo y conductora dejó abierta la posibilidad de tener otro hijo en el futuro, y aseguró que esta es la relación que resultó más duradera y “compatible” de su vida.En cuanto a su rutina como madre de una niña de 3 años, los compromisos laborales de su esposo y los suyos, aseguró que encontraron un equilibrio que funciona para los dos. A pesar de lo que dicen del temido séptimo aniversario, la modelo aseguró que no siente temor por el tiempo que llevan juntos. Intrigado por la dinámica familiar, el panelista Gabriel Oliveri le consultó: “¿Y no se va muriendo la pasión después de tantos años juntos?”.“Honestamente a nosotros nunca nos pasó eso de aburrirnos”, respondió Cirio con total seguridad. “Somos muy melosos y hay mucho amor en la pareja”, recalcó; al tiempo que Barby Franco recalcó: “Yo los conozco hace un montón, se viven chapando en todos lados”. Luego de varias carcajadas y complicidad, la modelo aseguró que la química fluye naturalmente.“A veces no hace falta hacer mucho, simplemente es estar en tu hogar. Yo no suelo andar muy vestida en mi casa”, contó. Y agregó: “Yo uso ropa interior o pijamas lindos, no hay que hacer mucho más porque estamos todo el tiempo buscándonos, dando una caricia, un mimo, y eso ya prende solo”. Pampita cerró el tema con una lluvia de elogios para su invitada: “Y sí, si mirá lo que es, se pone una remera con medias y ya es una bomba”.