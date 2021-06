Sol Pérez la última eliminada de Masterchef: Georgina y Gastón los finalistas

Llegó el turno de @SolPerez ? El jurado destacó el sabor, la originalidad y el punto justo de su primer plato ? pero las pastas quedaron un poco simples para esta instancia ? #MasterChefArgentina pic.twitter.com/pBUIIscgLI — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) June 23, 2021

[#MasterChefArgentina]Sol Pérez obtuvo el tercer puesto en el certamen ? y las palabras del jurado hicieron emocionar hasta las lágrimas a todo el piso ?https://t.co/FrvAEbjy7t — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) June 23, 2021

¡Tenemos finalistas! ? @geobarbarossa y @gastondalmauok se enfrentarán en LA GRAN FINAL de #MasterChefArgentina ?‍? ¿Quién se llevará el primer puesto? ? pic.twitter.com/QcUymUvcHZ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) June 23, 2021

Sol Pérez volvió a ser eliminada de Masterchef Celebrity y quedó en las puertas de la final, que finalmente disputarán Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa.Durante la noche los participantes tuvieron que realizar varias tareas al mismo tiempo y en medio de la presión, calcular el punto justo, la cocción perfecta y un emplatado digno de la altura de la competencia.Gastón que realizó un plato alucinante, se consagró como el primer finalista en subir al balcón. Ovacionado por el jurado, sus compañeras y aquellos que se encontraban detrás de cámara como técnicos y productores quienes lo aplaudieron sin parar.A Sol el jurado le destacó el sabor, la originalidad y el punto justo de su primer plato, sin embargo, las pastas quedaron un poco simples para la instancia.La siguiente eliminada entonces quien quedó en la puerta de la final fue Sol Pérez dejando a Georgina y Gastón como los finalistas de MasterChef Celebrity segunda temporada quienes competirán entre el miércoles y el jueves para consagrarse como él o la mejor del reality de cocina.El primero en despedirla con sentidas palabras, fue Donato de Santis: "muchas semanas de rodar, del repechaje. Casi llegas a la final. Se que te sentís ganadora. No solo conquistaste a todo el país, sino a este trío de jueces con tus platos. Mostraste muchas ganas y eso es un estímulo para mucha gente. Te vamos a recordar para siempre".Luego Damián Betular tomó la posta y destacó el afecto que le tiene: "el éxito en la gastronomía se hace a base de estudio y esfuerzo y vos sos el ejemplo de eso. En esta competencia, en lo personal te adoro y te agradezco el paso por Masterchef".Por su parte, German destacó que su regreso después de la primera eliminación fue muy acertado: "para mi es una gran oportunidad que hayas vuelto. Todo el tiempo hablamos que sos competitiva. La autoexigencia y la competencia sana es una virtud... terminaste cocinando como la put* madre".Finalmente, Santiago del Moro señaló que ella es "inspiración para un montón de chicas". "Cuando uno tiene el objetivo no hay nadie que lo detenga", resaltó.Al escuchar todos los elogios, Sol se despidió con una sonrisa y agradeciendo las palabras de afecto hacia su persona y trabajo. "No me quedan más palabras de agradecimiento. Estoy feliz de verdad. Siento que puedo cocinar con mis hijos", finalizó subrayando que por ahora no está embarazada y tampoco pensando en concebir."Siento que dí todo lo mejor de mí", cerró en la despedida.