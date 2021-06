¿Amor o negocios?: qué dice Nicole Neumann de su relación con piloto del TC

Cuando salieron las primeras fotos que confirmaron el romance entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera, la modelo se vio envuelta en una gran polémica a raíz de algunas declaraciones de Micaela Álvarez, ex novia del piloto de Turismo Carretera. Aunque inicialmente se negó a dar declaraciones, Nicole se vio obligada a hablar luego de que los rumores se agrandaran.Fue cuando Álvarez increpó a la pareja en la calle mientras paseaban, "Le dije a Manu, con una palabra no muy educada para la televisión”¿le contaste que nosotros . . . (estuvimos) el sábado?'", contó la mujer en Intrusos, dando a entender que tuvo un encuentro sexual con Urcera mientras él ya estaba con Nicole.Ya en medio de la situación, Neumann dialogó con el mismo ciclo e hizo referencia tanto a las declaraciones como a los que aseguran que existe un “acuerdo comercial” entre ella y el piloto de TC para volverlo una figura pública en los medios de comunicación.“Ahora estoy con un presente muy lindo y disfrutando de mi trabajo porque me encanta estar acá”, comunicó primero la modelo y conductora, que aseguró que Gabriel Oliveri, quien dio detalles picantes sobre su vínculo con Urcera, le puso “chimichurri y un poco de humor” a las noticias.Consultada por cómo estaba llevando la situación y los idas y vueltas, Nicole Neumann se mostró seria: “Yo te juro que siempre bien. Aprendí a no involucrarme en donde no estoy y en lo que no me pertenece no me hago ni cargo”. “Nada de lo que se está diciendo tiene que ver conmigo, tampoco conozco a la persona. Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo del pasado o de ex que no conozco”, sentenció.Sobre los rumores que aseguran que existe un falso noviazgo y que todo es una estrategia de marketing para posicionar a José Manuel Urcera en los medios, la modelo expresó: “Me da gracia, hay cosas que son graciosas, pero bueno, la gente es libre de suponer lo que quiera”.