Silvina Escudero contó por qué se distanció y se reconcilió con su novio

Luego de ocho meses separada, Silvina Escudero volvió con su novio Federico. Feliz por este nuevo reencuentro, la bailarina y panelista contó los motivos que la llevaron a distanciarse y por qué quiso aferrarse a otras relaciones, pero finalmente su amor por él fue más fuerte.“Estoy en pareja de nuevo. Es como la décima oportunidad que nos damos”, bromeó la panelista de Los Mammones este martes en el programa Es por ahí. “Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, cada uno hizo su vida y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, expresó reconciliada hace apenas dos semanas.“¿En qué influyó Mariano Martínez para que vuelvan?”, preguntó Guido Zaffora sorprendiendo a Escudero. “No sé de dónde salió el rumor. Con Mariano no tome ni un mate, no lo conozco. Igual siento que tampoco es mi tipo”, respondió volviendo a desmentir los rumores que la vincularon sentimentalmente con el actor.En cuanto a los planes de pareja para esta nueva vuelta, Escudero advirtió: “Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrase un poco eso. Pero hoy estamos diferentes, como un poco más grandes. Este tiempo separados nos hizo muy bien”. Respecto de pasar por el altar, la morocha reconoció que siempre soñó con hacer una mega fiesta pero hoy en pandemia lo ve imposible, además está tratando de bajar su perfil.En cuanto a cómo fueron estos meses separados, la bailarina confirmó que ambos salieron con otras personas, pero se extrañaban demasiado. “En estos meses yo salí con otras personas, él salió con otras personas, pero siempre de alguna manera u otra estuvo presente en mi vida. Pero yo no estaba lista. Me parece que tenía que hacer un proceso. Cada uno quiso seguir con su vida y no pudimos. Nos quisimos aferrar a otras relaciones pero”, expresó, entre risas.“Veníamos con muchos años y muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Obvio que la cuarentena detonó todo. Pero estoy feliz de haberme separado y de que él haya tenido sus experiencias y yo las mías porque ahora nos reencontramos desde otro lugar”, finalizó enamorada.