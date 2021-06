Juana Viale, muy sexy: "Este look es "ideal para bebotear"

Como todos los fines de semana, cuando arranca La noche de Mirtha Legrand, Juana Viale hace un pequeño show al momento de mostrar su ropa. Baja las escaleras cruzando las piernas al mejor estilo diva y luego de bailar unos segundos, comienza la descripción del modelo elegido para cada programa. Y como es noche de sábado, Gino Bogani (el famoso diseñador de alta costura encargado de su vestuario desde junio del año pasado) le hizo un nuevo vestido largo.El modelo, color borravino y escotadísimo, es de seda charmeuse. Tiene un tajo importante y la cintura marcada. "No saben lo que es este vestido que me hizo Gino Bogani", comentó Viale. "No sé si se ve, pero les juro que lo siento al cuerpo. Es un modelo ideal para cuando te levantas a bebotear a tu pareja, ¿entendes? Es para un sábado fresco como hoy. Porque fiestas no hay, así que hay que bebotear en la casa", comentó la conductora divertida mirando fijo a la cámara.El detalle del exquisito diseño es el bordado que lleva en el escote logrado con cristales y mostacillas al tono y que continúa por todo el ruedo del vestido. Como complemento llevó bijou couture diseñada por Bogani."Me encantan estos aros de corazón", agregó Juana quien hizo foco luego en la pulsera realizada del mismo material que los aros. "Divina", "Diosa" y "Hermosa como siempre" son algunos de los piropos que pueden leerse en las redes con respecto al total look de este sábado a la noche.El peinado es un recogido bajo con raya al medio. Juana Viale suele llevar este tipo de pelo cuando usa vestidos largos con mucho diseño, de manera tal que, con la cara despejada puedan lucirse aún más.