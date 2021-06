Stefi Roitman y Ricky Montaner filtraron el número de celular de Sebastián Yatra

Este viernes, Stefi Roitman cometió un pequeño error y pasó un gran papelón. La actriz se filmó y subió una secuencia de videos a través de su cuenta de Instagram pero no se dio cuenta de un pequeño detalle: su novio, Ricky Montaner, estaba dictando en voz alta el número del cantante colombiano.Stefi Roitman se encontraba tomando sol en el patio de su casa cuando su pareja, que estaba conversando por teléfono. La joven se dedicó a compartir stories con su novio, Ricky Montaner, en su cuenta de Instagram pero no percibió que este enviaba un audio que revelaba el WhatsApp de Sebastián Yatra.Sin embargo, parece que no es la primera vez que el hijo de Montaner y su novia meten la pata en estas cuestiones. El cantante de “Robarte un beso” lanzó un furioso descargo este viernes a través de un video que publicó en sus redes y así lo expresó:“ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! Los Montaner me tienen jodido Ricky Montaner y Stefi Roitman. ¿Qué sigue? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes)”, aseguró el cantante colombiano.Como era de esperarse, las fans de Sebastián Yatra comenzaron a escribirle y su celular estalló con mensajes de sus seguidoras. “Pensé que le había puesto musiquita”, se disculpó la actriz luego del error. Sin dudas, esta accidental filtración pública se convertirá en una anéctota con la que reírse y los amigos lograrán solucionar este imprevisto. (Fuente: Lacien)