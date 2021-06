La emotiva historia de Dominique Metzger con su hermano Agustín

Dominique Metzger compartió una emotiva historia familiar. Su hermano Agustín, "Gusa" como lo llaman cariñosamente, tiene síndrome de down. En un posteo que la conductora calificó de "sensible" contó que quiso compartir las fotos de su hermano Agustín. "Será la pandemia, las vacaciones u otras razones que me enteré en este último tiempo que me sensibilizaron", expresó.Y continuó: "Gusa, como lo llamamos todos en la familia, es lo mejor que nos pudo pasar desde el día que nació. Vino a cambiarnos la forma de mirarnos y juzgarnos los unos a los otros y pasar todo por el tamiz del amor".En la publicación compartió varias fotos de ella junto a su hermano, él solo y hasta vacunándose. "El aprendizaje que todos como grupo de familia hicimos nos elevo a un nivel de intentar ser mejores personas y todo gracias a su luminosa presencia".Remarcó que "verlo crecer como hermana mayor" le da mucho orgullo. "Cuando lo veo practicar deportes con tanta alegría, hacer su rutina en todas las navidades para sus sobrinos con suma dedicación o tan solo , así de la nada y espontáneo mandarme un mensaje solo para decirme que me quiere, todo eso para mi es ganancia y agradecimiento", destacó Metzger.En el final agradeció que forme parte de su vida. "Que las personas importantes estén siempre en sus vidas, que el camino que hagan les traiga enseñanzas y que todo lo que hagan sea siempre con amor, aunque tengan miedo y aunque crean que se se equivocan, si es con amor se puede", cerró.