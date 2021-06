Victoria Vannucci causó furor con un video haciendo chorizos a la parrilla

Victoria Vannucci causa furor con sus videos en TikTok. Sin embargo, uno en especial donde cocina chorizos es el que hizo tendencia su nombre en las últimas horas."Hey guys! Beautiful day outside! Why not chorizos in the grill, take a look at this, super dramatic. Here we go!" (¡Hola chicos! ¡Hermoso día afuera! ¿Por qué no chorizos en la parrilla? Miren esto, super dramático. Acá vamos), se la escucha decir a Vick -como la conocen en Estados Unidos- mientras ensalza sus chorizos ya puestos en la parrilla.

Si bien algunos seguidores e internautas la cuestionaron por cocinar chorizos y un pechito de cerdo, siendo que hace un tiempo abrió un local de comida sustentable y desde entonces muestra su estilo de vida eco-friendly de "cocina consciente", Vick Vannucci se muestra feliz además de lucir su físico en bikini, algo que también fue mencionado en las redes sociales tras el furor de su video.En otro video, que también ha compartido en su canal de Youtube, donde tiene su propio programa llamado "Cooking with Vick!", muestra cómo cocina el Saltadito peruano al estilo Pachamama, es decir, como lo hace en sus restaurantes.

Desde que aterrizó en Estados Unidos, Victoria Vannucci ha tratado de mantenerse alejada del foco de cualquier cámara, y de las polémicas. En 2019 trascendió la existencia de un proyecto que la haría desembarcar en Hollywood, pero finalmente no sucedió.Sin embargo, la ex integrante del grupo musical Electrostars encontró la vuelta para hallarse en el país del norte. Luego del fuerte impacto que causaron sus fotos exhibiendo a los animales que había cazado en un safari por África en 2016 junto a su ahora exmarido Matías Garfunkel, situación que terminó con la suspensión de su cuenta de Twitter y posterior salida de la red por decisión propia, y una denuncia en esa plataforma por el bullying feroz que recibió, Victoria Vannucci decidió renovarse.Instalada en San Diego, la extenista y chef abrió una cadena de restaurantes sustentables llamada Pachamama (Madre Tierra) que ya ha recibido premios. De acuerdo a una entrevista que brindó en 2019 a la revista Locale, Vick tiene la vista puesta en ver prosperar a sus hijos, a la comunidad y al planeta.Y es por este cambio natural que Vannucci firmó para protagonizar una docuserie de Netflix sobre su estilo de vida. Como chef -después de haber estudiado y recibirse- tanto su cadena como ella, recibieron premios como el Best Menu, Best New Restaurante y Best Chef de California, entre otras distinciones.