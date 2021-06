Farro confirmó que se divorcia de Herrera, a sólo dos años de su matrimonio

Fue Intrusos quien dio la primicia de la ruptura de la mediática quien confirmó que ya no convive con el joven desde hace un mes.



Por causa de la pandemia y por otros tantos motivos se supo, en la tarde del viernes en "Intrusos" (América) que Mónica Farro está a punto de firmar su divorcio con Leandro Herrera.



Adrián Pallares contó que gracias a los vecinos del edificio de la pareja pudieron saber que Herrera se había mudado al verlo salir con cajas, bolsos y valijas.



Lussich recordó un viaje de la rubia a México junto a un productor que generó rumores de infidelidad pero que luego fueron descartados por el personal trainer que dijo confiar en su mujer.



También en el primer aniversario, la pareja también tuvo una crisis de pareja que supieron resolverla y seguir adelante, pero la relación ya no estaba bien y sus integrantes no se sentían cómodos juntos.



Ahora y con la noticia de la ruptura confirmada, también se comprobó que Mónica no sigue más en las redes sociales a su ex y que solo mantiene una foto de los dos y que pertenece al último cumpleaños que compartieron.