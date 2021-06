Fiel a su carisma, Jimena Barón siempre se muestra sonriente. Con grandes looks o de entrecasa, siempre despierta grandes suspiros y elogios.La artista compartió una serie de imágenes donde se la puede ver con un corset verde en conjunto con un jogging azul y zapatillas. A pesar del frío, se animó a posar en las afueras de su casa sin abrigo.Al lado de la imagen, citó la letra de la icónica canción de las Spice Girls, “Wannabe”. “If u wanna be my lover”, escribió.