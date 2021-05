Si bien Isabel Macedo se mantiene alejada del mundo del espectáculo desde que se casó con el exgobernador Juan Manuel Urtubey y se fue a vivir a Salta con su hija Belita, la actriz está muy activa en sus redes sociales donde muestra detalles de su vida cotidiana.Ahora, Isabel mostró el drástico cambio de look que se hizo luego de años de tener su cabellera morocha. La actriz no solo se tiñó de rubio platinado, sino que además se animó a cortarse el flequillo por lo cual está casi irreconocible. Antes de tomar la decisión Macedo lo había consultado con sus seguidores y finalmente tomó coraje y lo hizo."Lo que yo llamo un verdadero 'cambio de look'", escribió junto a un video.