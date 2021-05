Dio cátedra de fitness y reveló su tratamiento para controlar la celulitis

“Hoy quiero hablarles de algunos de los tratamientos estéticos que trato de hacer una o dos veces al año. Además de ejercitarme y tratar de comer de manera saludable, siempre me gusta darle un shock a mis piernas, panza y cara porque siento que van a ayudarme a controlar la flacidez, las celulitis y el aspecto en general de mi piel”, escribió Catherine Fulop junto a un video en el que muestra lo que le hacen para mantenerla en forma.Poco antes también subió una foto en la que lució un conjunto deportivo. Este consistía en un top y unas calzas de tiro alto, ambas prendas con un estampado “animal print” de reptil. Sus colores eran más que llamativos: tonos marrones, blancos y celeste.A su vez, complementó esto con un reloj inteligente en color claro que combinaba a la perfección. Y, por otro lado, posó sin nada de maquillaje, con lo que demostró que aun a los 56 años conserva su piel en perfecto estado.En la descripción de la foto, Catherine reflexionó sobre “la importancia de la organización y la planificación, que es algo que se aprende y se practica”. “Lo que necesites cuando estás mal lo debes construir cuando estás bien”.“El ejercicio de la organización se aprende y se practica. ¡Eso te da calma, serenidad, seguridad y tiempo!”, añadió. “Y luego de hablar todo esto, me armé de valor, me subí a la bici de casa, hice quince minutos (de entrenamiento) y me di cuenta que todo fluyó”.A su vez compartió su extensa rutina que incluía abdominales, sentadillas, glúteos y remo.