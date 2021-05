Débora Plager lesionada: “Me duele hasta respirar”

A días del debut de "ShowMatch: la academia", Débora Plager sufrió una lesión en sus ensayos que la mantendrá alejada de la pista, al menos por unos días. “Tuve un problemita hoy, la verdad, me fisuré una costilla”, reveló la conductora de "Modo Plager" en el pase radial con Nelson Castro, en Radio Rivadavia. Y explicó: “Es muy doloroso, un dolor que nunca había sentido antes, porque a uno le duele hasta respirar".



Además, contó que, luego de sufrir la lesión, tomó un analgésico y continuó con sus actividades normalmente, lo que terminó por agravar su cuadro. "Yo había cometido el error, quizás, de tomar algún analgésico fuerte en estas últimas 24, 48 horas, y no advertí que a lo mejor eso ya estaba en proceso”, señaló. Y detalló: “Me dijeron no tomes nada más que a lo mejor un paracetamol, algo muy suave, y tolerá el dolor, porque el dolor te enseña cuáles movimientos no hacer”.



En los últimos días, se había rumoreado que la periodista iba a ser una de las primeras figuras en salir a la pista en el programa de Marcelo Tinelli por las expectativas que genera su participación. Y ella misma adelantó cómo se va a manejar con la previa a las performances: "Eso no me preocupa y lo dejaré que fluya y surja en la charla con Marcelo, si es algo vinculado con la actualidad. Todos conocen que tengo opinión política, la expreso siempre con mucho respeto y con mucho dato. Así que ahí no me preocupa. Y todo lo demás es diversión, y todo el proceso lo estoy disfrutando. A lo mejor, al aire hace que el pánico haga que diga ‘¿Qué hago acá?’, pero en el mientras tanto, que es entrenar con mi equipo, que son lo más, todo lo que ellos me enseñan a mí de cuestiones que están muy lejos de mi historia personal. La relación con el cuerpo, el manejo de la energía, escuchar la música, es casi terapéutico”.



Por último, aseguró que está disfrutando de los ensayos, que distan mucho de su trabajo periodístico en "Intratables" (América TV) y "Modo Plager". "Es como una cuestión de autosuperación, de buscar y hacer cosas que, en mi vida, jamás pensé que iba a hacer. Estar en la altura, destrezas y desafíos físicos que siempre me dieron miedo y ahora estoy tratando de vencerlos”, manifestó Débora.