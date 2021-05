Con mucha leña de fondo, “prendió fuego” a sus fanáticos posando en bikini

Silvina Escudero generalmente muestra sus looks e interactúa con sus fans. En esta ocasión, compartió una foto en microbikini con una montaña de leñas detrás de ella.Debajo de la publicación, la modelo hizo referencia al clima y escribió: “Lunes otra vez, ¿Cuánto falta para el verano? Quién más es de mi team calor?”. En solo minutos recibió miles de comentarios positivos.“Hermosa”, “Quiero pasar el invierno con vos”, “Diosa”, “Un bombon”, “Linda”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.Por otro lado, aunque eran muchos los rumores que vinculan a Escudero con Mariano Martinez, el actor decidió hablar del tema.La versión del supuesto amorío surgió de una serie de pistas que aportó la influencer Juariu desde su cuenta de Instagram. La bailarina fue la primera en negar los trascendidos. “¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses”, enfatizó Escudero.Además, frente a la insistencia el propio Martínez aclaró que no está saliendo con la modelo. “No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, solamente fui a hacer una entrevista y re cordial todo. No fui a buscarla, eso es mentira”, aseguró.Y agregó: “No estoy saliendo con ninguna persona y ya había dicho que no. Por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias”.