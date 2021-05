El exigente pedido de Silvina Escudero a un pretendiente para salir en pandemia

Silvina Escudero volvió a la soltería después de cuatro años de amor y una relación súper bajo perfil con Federico, quien siempre evitó los flashes de su famosa exnovia.Considerada una de las famosas más codiciadas, Silvina charló con Catalina Dlugi ensu ciclo eny contó que tuvo una cita en pandemia pero que tomó muchos recaudos debido al coronavirus.“Salí con un chico en pandemia pero le pedí que se haga el análisis de anticuerpos y antes que pasara nada lo bañé en alcohol", reveló, súper sincera... y precavida.Además, Escudero volvió a negar cualquier tipo de romance con Mariano Martínez, como se rumoreó en los últimos días: “Yo me separe hace siete meses y nunca fui ni a tomar un café con Mariano Martínez. No es que digo ‘nos estamos conociendo’. No, nunca tomamos ni un café. Tengo muy buena onda, está todo bien, pero no pasa nada. De hecho, ni le escribí para decirle 'jaja, ¿así que estamos de novios?'”, explicó.