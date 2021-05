Abel Pintos dio positivo de Covid: "Reposo y a bancarla"

Abel Pintos informó este sábado que tras presentar síntomas se sometió a un test de coronavirus que, luego, arrojó resultado positivo.



El músico lo informó a través de su perfil en Twitter, y más tarde agradeció a sus fans el cariño y los mensajes de apoyo recibidos.



"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", escribió Abel.



Minutos después, Pintos agradeció: "En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón".



Hace unas semanas el artista había cancelado una serie de conciertos que iba a dar en Buenos Aires debido a las restricciones para frenar la pandemia.



"Quiero contarles que finalmente los conciertos programados para la Ciudad de Buenos Aires, desde el viernes 16 de abril en adelante quedan todos cancelados. Obviamente por motivos de público conocimiento", expresó en ese momento.