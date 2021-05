Preocupa la salud de Adriana Aguirre: su pierna está muy comprometida

Hace casi cuatro meses que Adriana Aguirre vive una pesadilla con su salud. En marzo debió ser operada por las secuelas que le quedaron tras la caída que sufrió en la obra de teatro en la que trabajaba y los médicos no ven avances. Así lo dijo ella en sus redes sociales, donde escondió su angustia detrás de la foto alegre que compartió.“El traumatólogo no ve avance, espero mejorar”, se sinceró. El golpe que tuvo durante la función de “Un loco súper show” la llevó derecho al quirófano.Y en las últimas horas contó: “Fui a lo del doctor y vi a una traumatóloga que mañana ver al medico infectólogo. Es muy importante para detectar con exactitud si es ese el antibiótico correcto para mi pierna accidentada y con hematoma que se infectó”.“Los daños que me causó el accidente que tuve en el teatro el 25 de enero son terribles. Aíó y todo lo voy a superar, me lleve el tiempo que me lleve”, escribió.“Me drenaron coágulos y líquido. El glúteo además se desgarró. Estuve tres horas en cirugía. Se aspiró y limpió todo. A fin de mes voy a estar recuperada, mientras tanto debo hacer reposo”, explicó en marzo. Varias semanas después, sigue igual de preocupada.En ese entonces, la rubia reconoció que la operación fue difícil, y que la recuperación también lo sería. Sin embargo, estaba más que dispuesta a cumplir a rajatabla con todo lo que le dijeran los médicos, con tal de volver a recuperar la movilidad de inmediato. “Sufrí mucho con la caída que tuve en el escenario del Teatro La Campana de Mar del Plata, ya que me genera un gran daño físico y psicológico”, describió.Cuando reciba el alta médica, Aguirre deberá hacerle frente a otro problema: esperar seis meses para volver a bailar. Así fue la recomendación que le hicieron, aunque piensa subirse a las tablas para hacer monólogos y canciones.“Esta guerrera luchadora siempre sigue adelante”, indicó la rubia, que volvió a la soltería tras separarse de Ricardo García, con quien compartió casi tres décadas de amor.A fines de enero, en plena temporada teatral, la diosa sufrió un accidente mientras hacía la función de Un loco súper show. Según explicaron en Intrusos, se cayó mientras hacía una acrobacia, y una ambulancia se hizo presente de inmediato para llevarla a la clínica, donde le hicieron varios estudios para descartar cualquier tipo de lesión. Nunca se imaginó las consecuencias.En aquel entonces, su exmarido Ricardo García estuvo acompañándola en todo momento. “Estoy pendiente de Adriana y no me interesa si se enoja mi actual pareja porque estuve 26 años compartiendo la vida con ella”, se lo escuchó decir al mediático en el ciclo de América.A pesar de que están separados, la vedette siente mucho cariño por él y una prueba de ello es que aceptó que también formara parte del espectáculo en La Feliz. “Acepté porque yo no le corto la fuente de trabajo a nadie y además nos llevamos bien en cuestiones de negocios. ¿Por qué no trabajar con él entonces? Tengo el privilegio de ser una figura convocante, el público me quiere y me sigue y pude volver a trabajar. Obviamente no lo voy a desaprovechar”, reconoció semanas atrás en diálogo con La Nación, donde además señaló que “se sentía más fuerte que nunca”: “La bronca me empuja. No es odio, sino bronca. Y nunca tuve resentimiento, porque no soy una mina resentida. Es más, ya lo perdoné, tenemos muy buena relación comercial y de trabajo”.