Romina Malaspina cerró “una etapa muy importante” en su vida

La modelo y ex Gran Hermano Romina Malaspina anunció que se retira del periodismo, tras una breve pero polémica carrera, que comenzó en Canal 26, al frente de la conducción de Noticias de 22 a 24. Desde su aparición, Malaspina causó revuelo con sus jugados atuendos así como por sus opiniones. No obstante, a menos de un año de haber dado su primer paso en el noticiero, la joven tomó la decisión de ir por otros caminos.La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde publicó un posteo que dice: “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”.Y continuó: “También agradecer infinitamente a mis Rominos (por sus seguidores), que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mí para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo”.Asimismo, Malaspina subrayó el aliento constante de sus fans: “(Quiero) darles las infinitas gracias a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando del otro lado de la pantalla como siempre en cada uno de mis proyectos, todo esto no sería posible sin ustedes”. Y también agradeció a su familia, sus amigos y su equipo de trabajo, a los que definió como “el pilar fundamental” de su vida.Pero Malaspina no planea alejarse de los medios, sino seguir vinculada a ellos pero dando a conocer otras facetas suyas. “No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color”, dijo la joven.Y su más próximo proyecto es la música, para lo cual ya editó su primer single llamado Color. Desde ahora se podrán escuchar las canciones de Malaspina en todas las plataformas.