Ex GH y un rotundo cambio: “Siempre fui excesiva, volvió el corto”

Marianela Mirra fue una de las participantes más populares del ya clásico reality show Gran Hermano, cuando en 2007 se ganó el cariño de todos los televidentes por su personalidad. Ya alejada de la televisión, mostró una foto de su nuevo look que sorprendió a sus seguidores.“Siempre fui excesiva, volvió el corto”, escribió en su cuenta de Instagram. Si bien en la actualidad está alejada de los medios, se sabe que concluyó sus estudios de leyes, se convirtió en abogada y que ejerce la profesión en Buenos Aires.A casi 14 años de ganar la final de Gran Hermano, luego de realizarle la “espontanea” a Diego Leonardi y tras el escándalo que protagonizó junto a Jorge Rial, Marianela se mantuvo alejada de la televisión. Aunque hace pocos meses, estuvo en el centro de la polémica ya que se hizo retoques faciales y muchas personas no la reconocieron.El año pasado, luego del conflicto dentro de Bake Off con la participante Samanta Casais, a quien se le quitó el premio de ganadora por haber mentido sobre su experiencia laboral, muchos la compararon con Marianela quien, producto de una ingeniosa estrategia que involucró a su mejor amigo dentro de la competencia, ganó el reality. La abogada utilizó sus redes para defenderse: “Soy inigualable, perdedores de cuarta. No saben con qué ensuciar ni cosificar”.