Acostada y en ropa interior, Wanda Nara se mostró “cómoda en casa”

Tras vivir unas semanas de aislamiento junto a su familia, Wanda Nara volvió a su actividad regular en las redes sociales. Es así que recientemente sus fanáticos la pudieron ver recorriendo distintas ciudades de Europa para retomar sus jornadas de trabajo.De esta manera, la rubia no solo retornó a sus actividades de negocio sino que también volvió a trabajar como modelo. Desde su perfil de Instagram, ella muestra constantemente varias de sus más recientes producciones con vistazos de sus looks y algunas fotos del detrás de escena.Para una de sus últimas publicaciones, Nara posó de jogging negro, zapatillas blancas y una bikini que hizo juego con su prenda inferior. Apoyada muy cómoda en un sillón, posó ante la cámara con una intensa mirada.“Comfy at home (cómoda en casa)”, escribió la pareja de Mauro Icardi en el epígrafe de su posteo.En la última semana, Wanda Nara paseó por la ciudad de Milán, Italia, donde aprovechó para visitar algunos de los lugares turísticos más famosos. Desde allí, compartió la experiencia con sus seguidores con unas despampanantes fotos.