Horacio Cabak, envuelto en un escándalo familiar por “infidelidades”

Luego de pasar varias semanas internado por complicaciones en su cuadro de Covid-19, Horacio Cabak logró superar la enfermedad y retomar sus compromisos laborales. Pero la calma duró poco en su vida, ya que se vio envuelto en un escándalo familiar. "Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de un hombre famoso descubrió un celular y encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de colegas para escracharlo", anunció Ángel De Brito al inicio de la emisión de este lunes de "Los ángeles de la mañana" y al término de su programa confirmó que se trataba del conductor de "La jaula de la moda" y Verónica Soldato, su esposa hace 27 años y con quien tiene tres hijos en común.

"Están separados. El escándalo fue anoche, me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia. . . Encontró más de una infidelidad en un WhatsApp. El le dijo: “mirá tal cosa” y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con algunas mujeres", precisó el periodista. Y agregó: "Ella dice que está destrozada. Hay audios para pedir una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa".

Horas antes a que De Brito expusiera el peor momento de la pareja, Cabak retomó su trabajo como conductor de radio y contó cómo vivió los últimos días. "Me internaron el martes 6 de abril a la tarde, había dado positivo el 31. Y el 9 pasé a UTI, después me pasaron a otra habitación con menor complejidad y me dieron el alta el 21", contó el panelista de "Polémica en el bar". Y agregó: "Me sacaban sangre y me daban tres inyecciones por día. De acá a tres semanas tengo que hacer vida tranquila y después volveremos a los chequeos médicos".Además, explicó que su estado fue complicado, pero que la recuperación fue mucho más rápida de lo que esperaba el equipo médico. "Nunca tuve miedo, nunca me sentí mal. Era una situación rara en la que mi cabeza no registraba lo que estaba pasando con mis pulmones", señaló. Y habló de su futuro en televisión: "Me llamaron de América, ya venía conversando pero no había horarios. Después no volvimos a conversar luego de la pérdida de Mauro (Viale). La posibilidad está en ocupar alguno de los programas del domingo. Me gustó lo que hice en el verano a la mañana, que sea buena onda y positivo".