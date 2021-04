"El Loco" Montenegro, eliminado de MasterChef Celebrity

Jugó y vivió en Italia, pero no se notó ??? @elocomontenegro tuvo problemas en el amasado y le quedaron muy pocos fideos para presentar ? Y los que quedaron no fueron buenos ? #MasterchefArgentina pic.twitter.com/Im3pQ2TStE — telefe (@telefe) April 19, 2021

¡CHAU LOCO! ?? Qué difícil decirle adiós a @elocomontenegro. Hoy, el basquetbolista se despide de las cocinas de #MasterchefArgentina @gastondalmauok sube al balcón ? pic.twitter.com/WVkrWPBFZX — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 19, 2021

La despedida de @elocomontenegro ? Grandes palabras y mucha emoción, cada domingo es más difícil en #MasterchefArgentina pic.twitter.com/WIdfXPhy8P — telefe (@telefe) April 19, 2021

Noche de domingo y, como es habitual, poco después de las 22 comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. El reality culinario presentó una nueva instancia de expulsión, y esta vez quienes se encontraban en la cuerda floja fueron Alex Caniggia, Gastón Dalmau, María O´Donnell, “La Chepi”, Carmen Barbieri y Hernán “El Loco” Montenegro. Luego de saludar al jurado, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Santiago del Moro recibió a los participantes.La gran protagonista de la noche fue la cocina italiana, por ese motivo De Santis tuvo un mayor protagonismo. Los especialistas contaron que las pastas serían las estrellas de la velada, y Donato explicó que la consigna era la de lograr ese plato “con una salsa que contenga ingredientes de una región”. De esa manera, se dio comienzo el desafío que consistía en hacer garganellis, loringhittas y fusilli.Los participantes no tardaron en encontrarse con distintos problemas en la preparación de la masa. “El Loco” necesitó de algunos consejos de Donato para conseguir el punto justo; “La Chepi” confesó sentirse muy perdida ante la consigna; y Gastón simplemente le preguntó al jurado: “¿Cómo hago esto?”.Las devolucionesAl momento de la degustación, el encargado de romper el hielo fue Dalmau, con sus loringhittas con salsa de tomate fresco, que le valieron muchos dolores de cabeza. Martitegui opinó que la pasta estaba bien, pero consideró que la salsa parecía más un guisito, que una “explosión de verano”. En su turno, O´Donnell, recibió algunos elogios por la pasta, pero Donato remarcó: “La salsa tiene un exceso de cebolla”.“La Chepi” consiguió que el jurado la felicite y le reconocieran que estaban “orgullosos” de ella. Una suerte muy distinta corrió Montenegro. El deportista y sus fusilli no obtuvieron una devolución favorable, y Germán opinó: “La pasta está muy gruesa, y en la salsa no siento el hinojo ni el zapallo, hay una invasión de chorizo muy fuerte”. Por su parte, Donato compartió que la salsa no le sumó al plato, y que se perdía el sabor.Vestido como un mariachi, Alex Caniggia recibió una devolución mixta por parte de Germán, que le dijo: “Más que un fusilli, es un fusillone, hay un cambio de tamaño. Después la salsa, bueno, el chorizo da mucho sabor, desprende grasa, y entonces cuando ponés poco, impregna de sabor todo lo demás. Lo que vos tenés es casi un relleno de empanada, pero fue un buen intento, siempre sorprendés por algún lado”.En último lugar, Carmen llevó sus garganellis con salsa de crema, y confesó que el programa le cambió la vida luego del duro momento de salud que atravesó. En la devolución, Donato exclamó con alegría: “¡Bienvenida Carmen Barbieri a MasterChef Celebrity 2!”. Y comentó: “La pasta salió perfecta, absorbió la cantidad justa de agua, felicitaciones”.Al momento de las devoluciones, “La Chepi” y Carmen fueron reconocidas como las mejores de la noche, mientras María quedó en un segundo lugar. De ese modo, Dalmau, Caniggia y Montenegro quedaron en la cuerda floja. Y de ese grupo, fue “El Loco” quien quedó afuera.Si bien en la previa el chef Donato de Santis enseñó la manera de elaborar cada variedad, Montenegro tuvo dificultades en el amasado y producción de la pasta."Gracias a toda esta gente... Yo gané cuando entré. Mis nietos me pudieron ver jugar... Y ese es el legado que les quiero dejar... Que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre...", dijo Hernán Montenegro, entre lágrimas de emoción, en el día de su despedida de MasterChef Celebrity Argentina.