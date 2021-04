Se filmó bailando muy sexy y expresó: “Me quiero, me valoro, me libero”

Al poco tiempo de haber conocido a Ricky Montaner, Stefi Roitman se instaló en su casa familiar en Miami. Sin embargo, junto a su familia viajó a diversas partes del mundo y compartió con sus seguidores cada uno de los momentos más significativos.Después de haberse radicado en el exterior durante meses, la modelo regresó junto a su novio y su clan a Buenos Aires. ¿El motivo? Ricardo, Ricky y Mau están grabando La Voz Argentina (Telefe), ¡son parte del jurado de lujo!Feliz por estar de regreso en la Argentina y antes de generar una verdadera polémica por twittear sobre la falta de fiestas tras las restricciones por covid, Stefi posteó en sus redes sociales un video súper sexy al ritmo del reggaeton para reivindicar su amor propio y remarcar que se quiere en cada etapa de su vida."Me abrazo en todas las etapas. Te abrazo en todas las tuyas. Me quiero, me valoro, me libero. Si no estoy bailando, estoy bailando", expresó, súper sonriente mientras movía su cuerpo.