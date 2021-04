Manuela Bravo en Elonce TV: “Fui una privilegiada, la gente me apoyó”

Manuela Bravo, oriunda de La Plata, cantante, conductora y actriz cantó en vivo por Elonce TV. En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, habló de sus inicios, su trayectoria y lo “privilegiada” que se siente por seguir su pasión. Recordó a todos los músicos que la ayudaron a crecer y entre ellos estuvo Gustavo Cerati.“Si bien hay diferentes géneros, la música es música y es mágica. Canté varios géneros, pero siempre hice canciones para que las personas se den amor y besos”, expresó aManuela Bravo.Comenzó su carrera como cantante a fines de 1975 grabando su primer disco simple, titulado “El fruto de nuestro amor”, vendiendo 190.000 copias.Sobre su trayectoria, la artista señaló que siempre se sintió una privilegiada. “Vivo de lo que me gusta y la gente me apoyó. Tuve la suerte de que me editaran en muchos países y realizar giras. Uno se hace por el público, ellos deciden más allá de las oportunidades”.Al respecto de cómo inicio su carrera, Bravo dijo que “nunca pensé en cantar y no presenté a casting. Yo estaba esperando que me firmen un autógrafo y me escuchó cantar un productor y me dio su tarjeta, al tiempo lo llamé para ver de qué se trataba y me dijeron `vos tenes una estrella que se ilumina, te elegimos para que seas la nueva voz de la compañía´. Ahí empecé a cantar”.Fue la segunda mujer argentina en grabar la canción “A mi manera”