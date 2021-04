Conductora de TV denunció a la empresa que vende sus saludos: "No vi un peso”

Como una de las tantas famosas que integran el listado de artistas que ofrece una empresa y por la que cobran en dólares por enviarle saludos grabados, Tamara Bella salió a hablar al respecto y tras brindar detalles de este servicio... denunció públicamente que nunca le pagaron por lo que mandó.“Esto comenzó en la pandemia. Te contactan desde una plataforma de famosos y te muestran a distintos famosos que participan. Interactúan con la gente. Te dicen que tenés alguien de España que quiere un saludo de cumpleaños y ellos te pagan por el saludo“, le explicó la modelo al periodista Juan Etchegoyen.“Me parece que está bueno generar y abrir el abanico a diferentes países. Los saludos que hice son para afuera. Es un saludo cordial. Le dan la sorpresa a alguien. Estoy cobrando muy barato el saludo. Pero nunca me pagaron“, agregó.Ante dichas declaraciones de la conductora dese contactó con ella a fin de averiguar más del trasfondo de esa deuda y lanzó: “Esta plataforma me contactó el año pasado y me contó que podía acercarme a mi fans de esta manera, con un saludo. Y me dije, ¿Por qué no?”.“Lo vi como un trabajo más, como una historia o un posteo por lo que se cobra. Salió por todos lados ahora, pero es laburo. No es que si me piden en la calle un saludo digo que no y que me tienen que pagar. Eso ni en pedo. Hago mil quinientos saludos gratis por día”, continuó Bella.Por el contrario, la modelo rosarina resaltó: “cuando me piden algo solidario siempre estoy y ayudo. Desde conducciones, emprendedores, lo que sea. En la pandemia ayudé un montón, pero, obviamente, si alguien de España o México, que son los que más me piden, lo hago”.En cuanto al tipo de mensaje que comercializaba reveló, “eran saludos de familia, por las fiestas, y estaba bueno. Fui con eso. Después tenía que descargarme medios de pago. Cuando le pedí que me expliquen cómo hacerlo, para cobrar, me clavaron el visto”.Finalmente, en cuanto a la deuda que la empresa mantiene con ella, ya que nunca le depositó el dinero por su trabajo hecho, contó, “después de toda esta movida aparecieron, me contactaron y me dijeron que tenían dinero para darme. Como salió en todos lados, ahora quieren quedar bien”.