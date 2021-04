Wanda sacó pecho: “Si confías en mi puedo hacerte olvidar el pasado”

“Si confías en mi puedo hacerte olvidar el pasado”, escribió Wanda Nara en el epígrafe de la publicación en la que se la puede ver con un top deportivo, después de entrenar, posando en un balcón con una vista espectacular de Milán.Además del entrenamiento, la esposa de Mauro Icardi también lleva adelante diariamente algunas rutinas de belleza que hace poco compartió con todos sus seguidores.Entre ellas, como premisa principal, destacó algunas: “Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel; utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes; no tomo alcohol, no fumo y no consumo gaseosas”.Pero además, también se da espacio para disfrutar del mundo de la moda. Bajo el epígrafe de “dressing room” Wanda subió pocos días atrás desde Milan, Italia, una imagen de sus zapatos y carteras en un orden asombroso.