Top y microbikini: deslumbró con una selfie, pero “algo no está bien en la foto”

Catherine Fulop sabe cómo entretener a sus miles de seguidores. Comparte una variada cantidad de contenidos donde contagia su buena energía y simpatía. Esta vez, lo hizo con una selfie donde posó frente al espejo y deslumbró con su esbelta figura.La modelo mantiene una escultural figura por medio de sus estrictas rutinas de ejercicios. Por eso, brinda rutinas que todos pueden adaptar en sus casas y usando distintos elementos. De esa manera, cuidar la salud y mantenerse activo.Luego del duro entrenamiento realizado y tras expresar su felicidad, la modelo se realizó una selfie frente al espejo, donde demostró que es dueña de escultural figura. Y es que para la foto posó luciendo un top rosado y una microbikini negra. Por tal motivo, sus abdominales de acero quedaron en primer plano.Junto a la postal, Catherine Fulop resaltó: “Así termino mi clase de gym!! Feliz!” y planteó: “Algo no esta bien en la foto. . . que será?”. Por tal motivo, muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar y expresar que no encontraban nada erróneo en el posteo realizado.