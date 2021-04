Embarazada de siete meses, Noelia Marzol reveló su lista de antojos

Embarazada de siete meses, Noelia Marzol transita uno de los momentos más felices de su vida.



Luego de haber atravesado el coronavirus, la bailarina dio detalles sobre la extraña y particular lista de antojos que tiene. Fue así como le confesó al programa Implacables que su pequeño Donatello (así se llamará) la tiene “en movimiento” pese al avanzado estado de su embarazo.



"En la obra las mujeres lo celebran mucho. Es raro ver a una embarazada en movimiento y por ahí al principio impacta un poco pero después, se dan cuenta que está bueno", se sinceró Noelia Marzol luego de que le preguntaran por cómo vive el séptimo mes de gestación.



También hizo referencia a cómo viene llevando la ansiedad en este periodo tan especial, es que ya no le queda casi nada para conocer la carita de su bebé. "La verdad es que me siento muy bien”, comenzó explicando la actriz de Sex.



En este sentido agregó que “ahora me está agarrando un poco de pánico porque al ser primeriza, una no sabe qué esperar, pero me gustaría ser relajada, quiero una vida individual más allá del bebé; espero lograrlo".



Para finalizar dio los detalles sobre los antojos que ha tenido en estos meses y dejó sorprendido al periodista por la sorprendente mezcla de cosas que la tienen antojada. Fue así como reveló que “se me dio por los sandwichitos de jamón y queso, melón con jamón, agua tónica. Lo salado me puede y lo agridulce también".

