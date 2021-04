Karina Gao reveló cómo se llamará su tercer hijo

Karina Gao vivió un momento muy difícil al contagiarse de coronavirus durante su embarazo, a tal punto que tuvo que ser inducida a un coma farmacológico para proteger su salud y la de su futuro hijo. Ya recuperada y cuidándose mucho, la cocinera celebró hace unos días el haber llegado a las 32 semanas de gestación de su tercer hijo con un tierno posteo en las redes. Y ahora confesó el nombre que eligieron para el “Bebu3”, como ella expresó desde siempre y explicó el por qué de los nombres.“Les confieso que costó más de lo que nos imaginamos encontrarle nombre al #Bebu3. Pero sí algo sabíamos casi desde primero era el segundo nombre”, arrancó la joven mamá en su extenso posteo y particular escrito. “En la tradición china, el nombre de medio era súper importante, era lo que marcaba una generación. Todos tenían un apellido, y después una nombre que representaba a qué generación pertenecía (Concepto de jerarquía y era definido por varios sabios ancianos de la familia) y después por último el nombre que correspondía a cada uno. El peso de la familia en uno es súper importante”, indicó.?“En la tradición italiana, (Si bien el franchu es nacido francés, la familia viene de Sicilia y Centro Italia) suelen llevar el nombre de los abuelos. Dominique, el nombre de franchu, de hecho es el nombre del abuelo paterno, y Pierre, su segundo nombre, es el nombre del abuelo materno. ( y de allí, el sr. Cuñado se llama Pierre Dominique pero allí ya Freud se esta haciendo una fiesta) Cuando estábamos eligiendo el segundo nombre, sabíamos que íbamos a homenajear a los abuelos de la casa. Porque de alguna manera, para ambas culturas, son personas super importantes para la familia. Los chinos tenemos un dicho: ‘un viejo en casa es un tesoro’ por eso Benja lleva el nombre de mi papa Huan, y Simon lleva el nombre de mi suegro Alphonse”, continuó.“Y qué hacemos con #Bebu3? Decidimos llamarlo el nombre original del abuelo paterno a quien el franchu tanto admira:. El nació en Italia bajo este nombre, pero después los años en Francia lo transformó en Pierre. Con el nombre fue distinto, quisimos algo que tenga un lindo significado, que se escriba igual en todos los idiomas que manejamos ( Frances y español mínimo e inglés idealmente), sin R, ni L complejas para la pronunciación y también nos tenía que gustar. Ah y lo más importante decidimos tomarnos un tiempo de llamarlo así, para ver si nos cerraba”, precisó la cocinera.Y ahí reveló cómo se llamará el niño: “Bueno, no mas misterio, después de mucha, mucha selección, el #bebu3 se va a llamar. Teo sin ‘H’ Cortito y conciso, pero con mucho carácter y un significado muy noble..? Gracias a todos por acompañarnos en este proceso. Igual, sabemos todos que para esta comunidad será siempre #Bebu3!”.El pasado 2 de marzo, después de haber estado internada durante un mes, Karina recibió el alta y lo celebró con un especial video que compartió en sus redes sociales en el cual mostró imágenes con su marido y sus hijos. “El camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola. ¡Tengo a mis tres caballeros de escoltas y el #bebu3 que está aprendiendo muy bien de sus hermanos! Hemos ganado esta batalla, pero aún no la guerra. A no bajar los brazos. A seguir cuidándose”, indicó la cocinera que desde entonces transita una hospitalización domiciliaria.“Estoy profundamente agradecida con el equipo médico que me ha salvado literal la vida y a todo el personal de la salud que me ha cuidado tanto. Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos, profesionales con la mejor calidez humana. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias, gracias, gracias!”, agregó Karina Gao.