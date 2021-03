Muni fue mamá en un parto “natural y sin ninguna intervención”

Muy emocionada, Mariana Seligmann, más conocida como "Muni", compartió la tierna noticia de que se convirtió en mamá con su pareja, Nicolás. Después de haber dado a luz a su hija Carmela, la artista hizo eco de su inmensa alegría y contó cómo transitó su "parto respetado"."Con 3,262 kilos y a las 14.24 horas. . . Bienvenida, Carmela. Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto. Tuve la suerte de tener el parto de mis sueños. Natural y sin ninguna intervención. No puedo creerlo", contó Muni junto a la significativa foto del piecito de su hija."Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto respetado; nunca me dejaron aflojar. Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida", cerró la artista haciendo hincapié en que las dos están "muy bien".