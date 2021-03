"Tinelli me parece un personaje nefasto", expresó Hernán "Loco" Montenegro

Al "Loco" Hernán Montenegro le preguntaron su opinión sobre Marcelo Tinelli y sus ciclos televisivos el ex basquetbolista, que la rompe en "Masterchef Celebrity", no solo reveló que le dijo "no al Cantando o al Bailando", sino que también disparó munición pesada contra el conductor.



"No me sentaría a comer con Tinelli jamás en mi pu. . . vida. No lo soporto. Me parece un personaje nefasto, pero no hoy solamente, desde cuando arrancó", comenzó diciendo El Loco en diálogo con Ulises Jaitt, donde también habló cosas picantes sobre su rol en el show gastronómico.



"Yo no me olvido que hacían un programa en donde le tocaban el c. . . a los viejos en la calle", agregó.



"Todas las cosas que hacían me parecen denigrantes. Está bien flaco, te hiciste millonario con eso, está todo bien. Pero conmigo, ni cerca", manifestó el ex jugador de básquet profesional.



"Ya me han llamado de su producción, el año pasado. Y yo les dije que no, olvidate. No me junto. Esa clase de personas a mí me hacen muy mal, porque hacen mal", completó Montenegro.

Fuente: Noticias Argentinas