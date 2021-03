Capristo reveló cómo sigue su pareja después del fracaso de jugar al "poliamor"

Ximena Capristo y Gustavo Conti vivieron un 2020 lleno de turbulencias. La vedette estalló contra su marido después de haberle encontrado reveladores mensajes con otra mujer. Estuvieron separados durante un tiempo y los ex Gran Hermano decidieron apostar a la familia y darse una segunda oportunidad.El tiempo pasó y, al parecer curó las heridas de Capristo, quien expresó al respecto: "Me confundí en publicar lo que publiqué, tendría que haber quedado en el seno de la pareja. Me salió hacerlo así. No me gusta que me apunten y me digan “sos una cornuda””.Ya con la página dada vuelta, Ximena contó detalles de cómo sigue la pareja y la posibilidad del "poliamor": "Siempre fuimos una pareja tradicional y seguiremos de esa forma. En el momento que uno decida otra cosa, seguiremos cada uno por nuestro camino. Hoy por hoy, vivimos el momento, la pasamos bien y nos reímos. Nos olvidamos de la pareja abierta", contó Ximena en diálogo con Agarrate Catalina.Contó que la idea que ella tenía de pareja "libre" quedó en el pasado: "La negativa fue de su parte. Después sucedió todo lo que sucedió. Yo podría haber hecho lo que quería, pero al tener la negativa no pasó".Por último, Capristo aclaró que desde el comienzo del 2021, la pareja está muy bien: "Está todo bien. Todo ha quedado atrás. Dijimos ‘año nuevo, vida nueva’ y a partir de Año Nuevo, que pasamos juntos en familia, está todo súper bien", cerró.