Mirtha Legrand tiene fecha para aplicarse la vacuna contra el coronavirus

La actriz y conductora Mirtha Legrand recibirá finalmente la vacuna contra el coronavirus el próximo 18 de marzo.



Hace unas semanas trascendió que Legrand había sido vacunada en su propio domicilio, pero finalmente esa versión fue desmentida y la diva de los almuerzos se mostró fastidiada porque todavía no había recibido la dosis correspondiente contra el Covid-19.



Sin embargo, en las últimas horas de la tarde llegó la noticia y la conductora será inoculada este 18 de marzo.



"Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada", respondió la conductora quien cumplió 94 años hace unos días cuando en declaraciones al canal América le consultaron si ya tenía fecha para darse la vacuna .



"Ya debería estar vacunada", remarcó la "Chiqui", quien ironizó sobre su verdadero nombre y los motivos de la posible demora para aplicarse la dosis: "Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen".

"Con la salud no se juega", añadió Legrand algo fastidiosa.