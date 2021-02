Papurri y Luisito: la familia que se hizo viral con sus videos de humor

Se llaman Hugo y Luis Gil. Son un padre y su hijo, viven en una casa humilde de La Plata y gracias a la viralización de sus videos lograron miles de reproducciones con las que, hoy, tienen un ingreso.El padre hace "proezas" dignas de un cómico karateka o futbolista y el hijo las filma y relata con particular gracia. Cada mínima acción doméstica es convertida en los videos en una gesta épica, marcada por el relato de Luisito.Los Gil tienen hoy más de cien millones de visitas en Tik Tok, casi 130 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 25 mil suscriptores en Twitch. Los videos más "hiteros" son de Papurri haciendo saltos mortales en la pelopincho familiar.

En una entrevista con Infobae, en la que explicaron cómo creció el fenómeno, Hugo "Papurri" contó: "Siempre jodemos. Él es más joven, yo soy más viejo pero te puedo caminar por las paredes, puedo dar vueltas para atrás. Y competimos a ver quién salta más alto, quién salta más lejos. Un día me dijo que lo filmemos. El primer video es uno en que saltamos a una pileta: yo salté dos metros, él saltó un metro y medio. Desde ese día no me desafió más. Se rindió".En cuatro horas, el video ya tenía medio millón de visitas. "Ahí me decidí y armé mi cuenta", dice.Hugo hace changas y su esposa es ama de casa. Los trabajos esporádicos de él constituyen la única fuente de ingreso de la familia. Pero con las redes lograron un ingreso extra: en los vivos de Tik Tok comenzaron a recibir aportes.

"La cosa más grande que nos pasó fue darnos cuenta que éramos la cuenta que más donaciones de Argentina recibía. Nos han llegado a donar hasta 180 dólares de un directo que duraba dos horas", recuerda Hugo en la misma entrevista.Y cuenta que, con esa plata, compraron materiales para hacer refacciones en su casa: una nueva habitación para Luisito, reconstrucción del baño y compraron un termotanque porque no tenían agua caliente.